Промо ролик боя Усик - Гассиев (Видео)

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 12 КО) и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев (25-0, 19 КО) встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии. Бой пройдет 21 июля в городе Москва (Россия). Добавим, что боксеры также поборются за пояс The Ring и кубок Мохаммеда Али. Транслятор противостояния телеканал Интер представил промо видео, посвященный финалу WBSS Усик – Гассиев. "Главное событие года в мировом боксе. Решающий бой Всемирной суперсерии. В финале встретятся непобедимые чемпионы мира. По версии WBC и WBO – Александр Усик. По версии IBF и WBA – Мурат Гассиев. Кто завоюет звание абсолютного чемпиона мира и заберет кубок Мохаммеда Али, а кто впервые в карьере проиграет? Александр Усик против Мурата Гассиева", – идет речь в ролике. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Усик – Гассиев. С букмекерскими коэффициентами на этот поединок вы можете ознакомиться здесь. Ранее украинский боксер заявил, что едет в Москву лишь за победой.