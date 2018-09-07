Лебедев - Алтункая. Видео нокаута

В Челябинске, во дворце спорта "Трактор", завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира по версии WBA в первом тяжёлом весе с приставкой "в отпуске" Денисом Лебедевым и экс-претендентом на титул Хизни Алтункаей. Первый раунд прошёл в размеренном темпе, во второй трёхминутке Лебедев немного прибавил и отправил соперника в лёгкий нокдаун. В третьем раунде Денис продолжил прессинг, что вскоре принесло свои плоды. Хозяину ринга удалось провести контратаку после попытки выпада со стороны соперника, в результате чего он отправил Алтункаю на канвас. Турок не встал на счёт 10, и рефери зафиксировал победу Лебедева нокаутом. Этот бой для Лебедева стал первым более чем за год.