Кличко посоревновался в беге с Вирастюком и Конюшком (Видео)

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко принял участие в импровизированном забеге, состоявшемся в столичном Х-Рarke, "соревнуясь" с одними из лучших и самых сильных стронгменов мира – Василием Вирастюком и Сергеем Конюшком.