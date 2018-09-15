Головкин - Альварес. Видео церемонии взвешивания

Участники одного из самых ожидаемых поединков этого года чемпион мира в среднем весе по двум версиям Геннадий Головкин и экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Сауль «Канело» Альварес успешно прошли процедуру взвешивания перед поединком 15 сентября.