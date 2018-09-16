Головкин демонстративно покинул ринг после поражения от Альвареса (Видео)

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) после поражения от Сауля Альавреса (50-1-2, 34 КО) отказался давать интервью и под гул трибун покинул ринг. Напомним, Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере и потерял пояса WBA, WBC, IBO в среднем весе.