Головкин прокомментировал поражение от Альвареса (Видео)

Интервью экс-чемпиона мира в среднем весе 36-летнего казахстанца Геннадия Головкина после его поединка против 28-летнего мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Напомним, Сауль Альварес выиграл бой решением большинства судей и и Tзавоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA super, WBC, IBO и The Ring.