Джошуа - Поветкин. Видео боя

22 сентября на стадионе "Уэмбли" (Лондон, Великобритания) чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO британец Энтони Джошуа защищал свои титулы в бою против россиянина Александра Поветкина. Бой завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 7-м раунде. Эта победа стала 22-й в карьере британца (21 нокаутом).