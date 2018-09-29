Спарринг-партнер Усика Микаэль Лаваль добыл победу нокаутом (Видео)

Перспективный нигерийский тяжеловес Микаэль Лаваль (8-0, 6 КО), известный украинским любителям бокса тем, что он был спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика, одержал победу нокаутом в третьем раунде над венгерским боксером Тамасом Козмой (6-7-3, 3 КО).