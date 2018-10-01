Супертяж Киладзе проиграл нокаутом Джо Джойсу (Видео)

Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в супертяжелом весе британец Джо Джойс (6-0, 6 КО) одержал свою шестую победу на профи-ринге, нокаутировав в пятом раунде грузинского боксера Яго Киладзе (26-4, 18 КО). Джойс доминировал в ринге на протяжении всего поединка, хотя и Киладзе удалось провести несколько хороших контрударов. Во втором и третьем раундах Джойс отправил Киладзе в нокдаун, а после третьего падения Яго на настил ринга, которое случилось в пятом раунде, рефери дал отмашку об остановке боя. Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов боя Джо Джойс - Яго Киладзе: