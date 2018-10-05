Как проходит Конгресс WBC в Киеве (Видео)

В Киеве продолжается 56-й конгресс Всемирного боксерского совета WBC. За прошедшие дни, в процессе работы Конгресса, произошло очень много интересных, важных событий - легендарные чемпионы, приехавшие в Украину, не просто наслаждались пребыванием в Киеве. Леннокс Льюис, Эвандер Холлифилд и очень многие другие боксерские знаменитости, во главе с президентом WBC Маурисио Сулейманом и Вечным чемпионом WBC, мэром Киева Виталием Кличко, сделали очень много интересного и полезного - посетили детский дом, открыли новый боксерский зал, побывали с визитом у президента Украины, провели автограф-сессию и благотворительный аукцион, на котором собрали порядка 200 тысяч долларов. Как это было - смотрите в небольшом видеосюжете.