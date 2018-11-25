Бивол - Паскаль. Видео боя

В Атлантик-Сити завершился последний вечер бокса американского телегиганта HBO. В главном бою вечера Дмитрий Бивол в 12-и раундовом бою победил Жана Паскаля. По итогам боя все судьи отдали победу Биволу 119-109, 119-109 и 117-111.