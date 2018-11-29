Хорн - Мандайн: потасовка на взвешивании (Видео)

Сегодня в Австралии бывшие чемпионы мира 30-летний Джефф Хорн и 43-летний Энтони Мандайн прошли взвешивание перед завтрашним поединком. Вес Хорна составил 70,55 кг, а Мандайн оказался чуть легче — 70,25 кг. Во время традиционного обмена взглядами Хорн шепнул что-то Мандайну, после чего тот вышел из себя и оттолкнул соперника.