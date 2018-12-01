Уайлдер - Фьюри: гарантированные гонорары боксеров

Стали известны гарантированные гонорары участников вечера бокса в Лос-Анджелесе Уайлдер - Фьюри.

Согласно данным, опубликованным Спортивной комиссией штата Калифорния, гарантированный гонорар чемпиона WBC Деонтея Уайлдера составит четыре миллиона долларов. Его соперник Тайсон Фьюри получит три миллиона. Обоим боксерам также причитается процент от продажи платных трансляций поединка, который может увеличить их гонорары за бой в несколько раз.

Бой Уайлдер - Фьюри состоится утром 2 декабря (время киевское).

Выступающий в том же шоу чемпион WBA и IBF в первом среднем весе Джарретт Херд получит гонорар в один миллион долларов, его соперник Джейсон Велборн — 30 тысяч долларов.

Участники поединка за титул чемпиона IBF в минимальном весе Марк Энтони Баррига и Карлос Ликона получат, соответственно, 25 тысяч и 30 тысяч долларов.

Гонорары супертяжеловесов Луиса Ортиса и Трэвиса Кауфмана составят, соответственно, 375 тысяч и 125 тысяч долларов.

Британский супертяжеловес, серебряный призер Олимпиады в Рио Джо Джойс заработает 40 тысяч долларов, его соперник Джо Хэнкс — 50 тысяч долларов.

Гонорар известного американского супертяжа Криса Арреолы составит 25 тысяч долларов, его соперник Мауренцо Смит получит 16 тысяч долларов.

Наконец, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роберт Герреро, возвращающийся на ринг после полуторалетнего перерыва, получит за свой бой 25 тысяч долларов — ровно в десять раз больше, чем его соперник Адам Мейт (2500 долларов).