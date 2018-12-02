Гвоздик - Стивенсон. Видео боя

Украинский боксер Александр Гвоздик завоевал чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе, добыв тяжелейшую победу над канадским чемпионом Адонисом Стивенсоном. В 11 раунде 31-летний "Гвоздь" отправил 41-летнего "Супермена" в нокаут.