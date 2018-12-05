Фильм о Ломаченко "ПЕРВЫЙ" (Видео)

Представляем вашему вниманию документальный фильм о чемпионе мира в лёгком весе по версии WBA Василии Ломаченко. Первый нокдаун в профессиональной карьере, первая серьёзная травма, первый номер в р4р - в документальном фильме "ПЕРВЫЙ".