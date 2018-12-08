Кличко: Я не хочу уйти, не оставив свои знания (Видео)

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, как возникла идея создать образовательный курс "Управления вызовами", а также поделился своими планами и задачами. По словам Владимира, его главная задача – поделиться своими знаниями и опытом с каждым желающим, дав возможность, используя опыт украинца, не допустить большинство ошибок. "Моим первым вызовом после смерти Эмануэля Стюарда стала задача защитить титулы без тренера. Я поставил цель выполнить это задание. Потом я решил, что не хочу уйти, не оставив свои знания. Потому что все те, кто будут приходить после меня, будут проходить через мои ошибки и их повторять. С этого момента, можно сказать и началось "Управление вызовами»,"- рассказал Кличко. Детально – в интервью Андрею Федориву на его YouTube-канале (с 22:22)