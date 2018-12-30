Ломаченко, Усик, Гвоздик - три чемпиона (Видео)

Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик. Три украинских боксёра. Три друга. Сейчас они лучшие на планете. В 2018 году Гвоздик стал чемпионом мира. С Новым Годом! И пусть мечты сбываются!