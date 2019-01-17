Александру Усику - 32: главные достижения украинского чемпиона (Видео)

17 января свой день рождения отмечает Александр Усик. Сегодня знаменитому боксеру исполняется 32 года. Его заслуженно называют самым главным спортивным героем Украины прошлого года, ведь он смог достичь того, что ранее не удавалось ни одному украинскому боксеру – завоевать титул абсолютного чемпиона мира в профессиональном боксе. В день рождения Александра журналисты программы «Утро с Интером» вспомнили главные достижения спортсмена и важные вехи на пути к мировому признанию.