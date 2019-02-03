Чаниев - Комми. Видео боя

Ганиец Ричард Комми (28-2, 25 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе, нокаутировав во втором раунде российского боксера Ису Чаниева (13-2, 6 КО). За неполных два раунда боя Чаниев успел трижды побывать на помосте ринга.