Ковалев - Альварес. Видео боя-реванша

Российский боксер Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей колумбийца Элейдера Альвареса (24-1, 12 КО). Учтя все ошибки первого боя с Альваресом, который он проиграл нокаутом, Ковалев отбоксировал весьма прагматично в матче-реванше, не рискуя, не гоняясь за нокаутом и зрелищностью. Ковалев уверенно перебоксировал Альвареса, и все трое судей отдали ему победу со счетом 116:112, 116:112 и 120:108.