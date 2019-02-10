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Воскресенье, 10.02.2019

Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео боя

Чемпион WBA в первом легком весе Джервонта Дэвис не столкнулся с особыми сложностями в поединке против Уго Руиса, который вышел на замену чемпиону мира в трех весовых категориях Абнеру Маресу, снявшемуся с боя против Дэвиса из-за серьезной травмы глаза. Дэвис уверенно захватил инициативу с первых секунд боя и уже в концовке первого раунда отправил соперника на пол правым боковым. Руис сумел подняться, но отказался от продолжения поединка.
allboxing.ru
Фото: Твиттер
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