Луис Ортис - Кристиан Хаммер: результаты взвешивания (Видео)

На официальной церемонии взвешивания перед своим завтрашним поединком кубинец Луис Ортис и румын Кристиан Хаммер показали такой вес: Луис Ортис - 108,3 кг Кристиан Хаммер - 116,8 кг