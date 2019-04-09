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Вторник, 09.04.2019

Ломаченко - Кролла: промо видео боя

Появилось официальное промо титульного поединка украинского чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко против британца Энтони Кролли. Видеопревью боксерского поединка Ломаченко — Кролла, который состоится 12 апреля, появилось на канале Top Rank Boxing в YouTube. Напомним, титульный бой состоится 12 апреля на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко. По контракту, Василий Ломаченко получит 2,2 млн долларов призовых, Энтони Кролла — 1 млн долларов.
Укринформ
Фото: Твиттер
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