Ломаченко - Кролла: промо видео боя

Появилось официальное промо титульного поединка украинского чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко против британца Энтони Кролли. Видеопревью боксерского поединка Ломаченко — Кролла, который состоится 12 апреля, появилось на канале Top Rank Boxing в YouTube. Напомним, титульный бой состоится 12 апреля на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко. По контракту, Василий Ломаченко получит 2,2 млн долларов призовых, Энтони Кролла — 1 млн долларов.