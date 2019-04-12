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Пятница, 12.04.2019

История первого тренера Василия Ломаченко (Видео)

А вы знали, что кроме отца Анатолия Николаевича в карьере Василия Ломаченко был еще один тренер? Знаменитый одесский боксер, а позже наставник Иосиф Кац работал с маленьким Василием в Одессе, куда Анатолий Ломаченко привозил сына, сам вместе с тем перенимая опыт у коллеги во время тренировок. Предлагаем вам интервью Luckypunchnet с сыном Иосифа Каца Радиком Кацом, который уже долгое время живет в Нью-Йорке, является доктором восточной медицины. а также тренирует местных детей в своем зале неподалеку от Брайтон Бич.
luckypunch.net
Фото: Твиттер
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Бокс, Видео, Новости бокса, Василий Ломаченко, Иосиф Кац, Радик Кац.
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