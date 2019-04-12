Стангрит дал прогноз на бой Ломаченко - Кролла (Видео)

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе будет защищать свои пояса. В соперники на обязательную защиту был представлен британец Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО). Накануне боя известный комментатор Григорий Стангрит сделал обзор предстоящего поединка для Luckypunchnet. Стангрит Ломаченко ставит однозначно выше Кроллы и считает, что Ломаченко Кролла прогноз однозначный - уверенная победа украинца. Ломаченко Кролла бой, по мнению Стангрита, сложится для украинца легко, вопрос лишь в том Ломаченко нокаут покажет или победит по очкам.