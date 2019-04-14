Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, победив единогласным решением судей эквадорца Джека Кулкая (25-4, 13 КО). Первые четыре раунда боя прошли в равной борьбе, все средние раунды остались за українцем. В конце десятого раунда Кулкай потряс Деревянченко левым боковым в голову, а также выиграл 11-й раунд. Но 12-й уверенно выиграл украинец, победивший и на картах судей со счетом 116:112, 116:112 и 115:113. Premier Boxing Champions на своем канале Youtube опубликовал обзор боя Сергей Деревянченко - Джек Кулкай.