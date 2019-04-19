Красюк об организации боя Беринчик - Аракава (Видео)

Накануне боя Беринчик - Аракава генеральный директор K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Александр Красюк в интервью Luckypunch.net рассказал о будущем бое подопечного 20 апреля, его организации, других поединках в этом вечере, мечтах Александр Усика, (16-0, 12 КО) , Александра Гвоздика (16-0, 13 КО) и Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) провести бои в Украине и о многом другом.