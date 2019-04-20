Беринчик - Аракава. Видео боя

20 апреля в рамках вечера профессионального бокса в Киеве украинец Денис Беринчик защитил свой титул WBO International в легком весе в бою против японца Нихито Аракавы. Бой продлился 12 раундов и по итогу все судьи отдали победу украинцу: 20-107, 118-109, 120-107. Вашему вниманию полное видео чемпионского боя.