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Воскресенье, 21.04.2019

Беринчик - Аракава. Видео боя

20 апреля в рамках вечера профессионального бокса в Киеве украинец Денис Беринчик защитил свой титул WBO International в легком весе в бою против японца  Нихито Аракавы. Бой продлился 12 раундов и по итогу все судьи отдали победу украинцу: 20-107, 118-109, 120-107. Вашему вниманию полное видео чемпионского боя.
Телеграф Спорт
Фото: k2ukraine
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23:59 Сб, 20 Апрель 2019 Телеграф
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