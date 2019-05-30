"Обновленный" Головкин: работа на лапах с Бэнксом (Видео)

Новый тренер Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс внес некоторые новации в технику казахстанца, что можно увидеть на видео, где Головкин работает на лапах с Бэнксом. Головкин стал работать полегче, стал менее заряженным на удар, старается больше двигаеться корпусом. Однако то, насколько эффективными будут эти наработки в реальном поединке, мы сможем увидеть несколько позже.