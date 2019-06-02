Пресс-конференция Джошуа после боя с Руисом (Видео)

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису и потерял свои чемпионские пояса по версиям IBF, WBO, WBA. Вашему вниманию полная пресс-конференция после боя с участием бывшего чемпиона мира.