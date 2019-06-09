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Воскресенье, 09.06.2019

Головкин - Роллс. Видео боя

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (29-1-1, 35 КО) одержал победу нокаутом в четвертом раунде в поединке с канадцем Стивом Роллсом (19-1, 10 КО). Головкин выиграл стартовый раунд, но во втором инициативой неожиданно завладел Роллс. Канадец неплохо провел и третий раунд, но в четвертом Головкин поставил финальную точку в этом бою – сначала он потряс Роллса левым хуком в макушку, после чего провел еще несколько тяжелых ударов, а закончил свою атаку еще одним левым хуком в голову, который отправил Роллса в нокаут.
boxingnews.com.ua
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