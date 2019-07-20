Теофимо Лопес - Масайоси Накатани. Видео боя

В Мэриленде состоялся поединок за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между американцем Теофимо Лопесом (14-0, 11 KO) и японцем Масайоси Накатани (18-1, 12 KO). Поединок прошел всю дистанцию и завершился непростой победой Теофимо Лопеса.