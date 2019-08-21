Тренировочный лагерь Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом (Видео)

Бой Ломаченко – Кэмпбелл официально состоится 31 августа в Лондоне. Бой состоится на The O2 Arena Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится на знаменитой арене. Заглянем в лагерь украинского боксера.