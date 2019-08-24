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Суббота, 24.08.2019

Хегай - Тихонов: полное видео боя в США

В американском городке Броукен-Эрроу (штат Оклахома) в ночь с 23 на 24 августа состоится вечер бокса, в котором встречались 27-летний украинец Арнольд Хегай (15–0–1, 10 КО) и россиянин Владимир Тихонов (17–1, 10 КО). 29-летний петербуржец пару лет назад неудачно дебютировал в США, досрочно проиграв середнячку Джесси Анхелю Эрнандесу. В отличие от Арнольда, после этого Владимир выступал нерегулярно и с большими перерывами. Впрочем, даже всё это не помогло Хегаю одержать досрочную победу. Бой прошел все 8 раундов и все трое судей сошлись во мнениях и выставили счёт 80-72 в пользу Арнольда Хегая.
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