Хегай - Тихонов: полное видео боя в США

В американском городке Броукен-Эрроу (штат Оклахома) в ночь с 23 на 24 августа состоится вечер бокса, в котором встречались 27-летний украинец Арнольд Хегай (15–0–1, 10 КО) и россиянин Владимир Тихонов (17–1, 10 КО). 29-летний петербуржец пару лет назад неудачно дебютировал в США, досрочно проиграв середнячку Джесси Анхелю Эрнандесу. В отличие от Арнольда, после этого Владимир выступал нерегулярно и с большими перерывами. Впрочем, даже всё это не помогло Хегаю одержать досрочную победу. Бой прошел все 8 раундов и все трое судей сошлись во мнениях и выставили счёт 80-72 в пользу Арнольда Хегая.