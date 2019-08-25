Три нокдауна и жесткий нокаут в чемпионском бою (Видео)

Джон Риэль Касимеро (28-4, 19 КО) защитил временный чемпионский пояс WBO в легчайшем весе. 30-летний филиппинец в Маниле победил мексиканца Сезара Рамиреса. Отметим, что Рамирес трижды побывал в нокдаунах по ходу поединка, а в десятом раунде был нокаутирован.