Ломаченко - Кэмпбелл. Видео боя

В Лондоне завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в лёгком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. В 11-м раунде он отправил соперника в нокдаун. На последней минуте заключительного раунда Василий был близок к досрочному успеху, но всё же Кэмпбелл устоял. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.