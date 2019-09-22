Настоящая рубка: Ангуло победил Куиллина (Видео)

21 сентября 37-летний бывший временный чемпион мира в первом среднем весе Альфредо Ангуло победил раздельным решением судей в поединке в рамках второго среднего веса 36-летнего экс-чемпиона мира в среднем весе Питера Куиллина. Ангуло наносил меньше точных ударов, но они выглядели намного весомее и опаснее, чем удары Куиллина, который несколько раз был заметно потрясен, но сумел избежать нокдаунов. В итоге двое судей отдали победу Ангуло со счетом 97-93 и 96-94, а третий — Ангуло со счетом 96-94. Согласно данным CompuBox Ангуло нанес 164 точных удара из 695, из них силовых было 154 и 531 соответственно. Куиллин нанес 291 точный удар из 694, из них по силовым ударам — 152 из 350.