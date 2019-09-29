Эррол Спенс - Шон Портер: полный бой (Видео)

В Лос-Анджелесе, на арене Staples Center, американец Эррол Спенс в объединительном бою в полусреднем весе раздельным решением судей победил Шона Портера. Вашему вниманию полное видео боя.