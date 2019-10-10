Усик - Уизерспун: как украинец готовился к бою (Видео)

Александр Усик опубликовал видео с элементами подготовки к бою с американцем Чаззом Уизерспуном. Стоит отметить, что Уизерспун провел в профессионалах 40 боев, 37 с которых завершил победой.