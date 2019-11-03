Сын легенды бокса Холифилда забил соперника за 15 секунд (Видео)

22-летний Эван Холифилд, сын легендарного Эвандера Холифилда, 2 ноября успешно дебютировал на профессиональном ринге в первом среднем весе, победив Ника Уинстеда техническим нокаутом на 16-ой секунде первого раунда