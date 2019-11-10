KSI - Logan Paul. Видео главного боя вечера бокса в Лос-Анджелесе (Видео)

В ночь с 9 на 10 ноября, в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии встретились YouTube-блогеры KSI и Логан Пол. KSI победил раздельным решением судей: 57-54, 56-55, 55-56.