Полякова позавидует: Уайлдер в эпатажном наряде вышел на ринг (Видео)

Американский непобежденный боксер Деонтей Уайлдер предпочел не спокойный выход на ринг, как его оппонент Луис Ортис, а появление в крутом наряде и золотой маске, которая взбудоражила любителей бокса.