Джошуа - Руис 2: пресс-конференция после боя (Видео)

Пресс-конференция после боя, в котором Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Напомним, что 1 июня Джошуа проиграл Руиса нокаутом. Реванш Джошуа провел уверенно и переиграл своего соперник, который к тому же оказался не готов к бою ни физически, ни тактически.