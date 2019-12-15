Конлан и Никитин устроили побоище в ринге (Видео)

28-летний ирландский боксер Майкл Конлан 14 декабря в Нью-Йорке победил единогласным решением судей 29-летнего российского боксера Владимира Никитина и защитил свой титул WBO Inter-Continental в полулегком весе. Этот бой считался матчем-реваншем их противостояния на любительском ринге на Олимпиаде-2016, где Никитин победил Конлана, и решение судей тогда вызвало большие споры. Российский боксер больше шел вперед и пытался навязать ирландцу бой на средней дистанции, но имеющий преимущество в росте и длине рук Конлан умело контролировал дистанцию и победил на карточках всех трех судей с большим отрывом — 100-90, 99-91 и 98-92.