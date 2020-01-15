Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 2: полное видео пресс-конференции в Лос-Анджелесе

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и бывший чемпион мира в этом же весе Тайсон Фьюри проведут реванш 22 февраля. Их первый бой состоялся в декабре 2018 года и завершился ничейным результатом. В преддверии второго поединка Уайлдера и Фьюри состоялась пресс-конференция.