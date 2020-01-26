Украинский боксер Хижняк выиграл Кубок Странджа (Видео)

25 января в Болгарии прошли финальные бои 71-го традиционного и одного из самых старых аматорских турниров мира – "Кубка Странджа". Украина была представлена в пяти финалах, где завоевала четыре золота. Главная надежда украинского бокса Александр Хижняк был лучшим в весовой категории до 75 кг, победив в финале представителя Беларуси Вадима Панкова.