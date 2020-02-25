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Вторник, 25.02.2020

Кличко: Недооценивать женщин - плохая идея (Видео)

Легенда мирового бокса Владимир Кличко представил очередной, уже 22-й по счету выпуск своего влога #Кlitschkoscorner, героиней которого стала известная немецкая спортсменка-эксремалка Аня Блача, которая покорила все наивысшие точки всех континентов, а также стала первой женщиной, совершившей одиночную экспедицию на Южный Полюс. "Недооценивать женщин - плохая идея, особенно таких женщин, как Аня Блача. Я встретил ее, когда был гостем немецкого вечернего ток-шоу, - рассказал Владимир. - Вы никогда бы не поверили в то, что она смогла сделать: она покорила самые высокие горы всех континентов, и она стала первой женщиной, отправившейся в одиночную экспедицию на Южный полюс – 1 400 км за 58 дней на лыжах. Впечатляет!", - рассказал Владимир о своей гостье.
klitschko-brothers.com
Фото: Инстаграм
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