Майк Тайсон vs Мохаммед Али: яркий финал eWBSS (Видео)

Всемирная боксерская суперсерия WBSS провела турнир "eWBSS Heavyweight Legends", который призван заполнить досуг сидящих на карантине любителей бокса. В финале киберспортивного соревнования встретились легендарные Мухаммед Али и Майк Тайсон. Несмотря на то, что фаворитом боя считался Али, победу одержал "Железный Майк". Тайсон уверенно провел поединок, и по итогам 12-и раундов все судьи отдали предпочтение именно ему - 114:111, 114:111, 114:111. Поединки проводились в EA Sports "Fight Night Champion" 2011 года выпуска. Турнир проходил между восьми супертяжеловесами.