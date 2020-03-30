Скачать
Понедельник, 30.03.2020

Майк Тайсон vs Мохаммед Али: яркий финал eWBSS (Видео)

Всемирная боксерская суперсерия WBSS провела турнир "eWBSS Heavyweight Legends", который призван заполнить досуг сидящих на карантине любителей бокса. В финале киберспортивного соревнования встретились легендарные Мухаммед Али и Майк Тайсон. Несмотря на то, что фаворитом боя считался Али, победу одержал "Железный Майк". Тайсон уверенно провел поединок, и по итогам 12-и раундов все судьи отдали предпочтение именно ему - 114:111, 114:111, 114:111. Поединки проводились в EA Sports "Fight Night Champion" 2011 года выпуска. Турнир проходил между восьми супертяжеловесами.
isport.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Бокс, Мохаммед Али, Новости бокса, Майк Тайсон, Бокс новости.
11:01 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь