Как Майк Тайсон откусил ухо Холифилду (Видео)

28 июня 1997 года состоялся 2-й бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. К матчу-реваншу Тайсон снова подошел в ранге фаворита. Сначала был назначен тот же рефери, что и в предыдущем бою, но команда Тайсона протестовала, и в конце концов был назначен рефери Миллс Лейн на бой под названием "Шум и ярость", который получил даже больше внимания, чем предыдущий. Это был самый дорогой бой на тот момент. Его окружал огромный ажиотаж: все 16 тысяч билетов на него были распроданы в первый же день. Третий раунд начался с яростной атаки Тайсона, большая часть ударов которого попала в цель. Холифилд оттолкнул его. Весь раунд проходил с преимуществом Тайсона, который почти не пропускал ударов и все чаще попадал. За 40 секунд до конца раунда Тайсон набросился на Холифилда, но Холифилд начал вязать ему руки и ударил его головой. В ответ на это Тайсон откусил противнику задне-верхнюю часть правой ушной раковины. Холифилд запрыгал от боли. Тайсон толкнул его в спину. Рефери Миллс Лейн приостановил бой. Доктор осмотрел Холифилда и сказал, что он может продолжать бой. Рефери оштрафовал Тайсона на два очка (за укус и толчок в спину). Бой возобновили и добавили 30 секунд к третьему раунду. Тайсон сразу же провел серию ударов по корпусу. За 20 секунд до конца раунда Холифилд спровоцировал очередное столкновение головами. Тайсон скорчился от боли и укусил Холифилда за левое ухо. Холифилд начал прыгать, но бой не остановили. Тайсон пробил двойку, Холифилд попытался ответить, но Тайсон пробил навстречу мощный прямой, и Холифилд попятился назад, Тайсон бросился его добивать, но раунд закончился. Холифилд вышел в 4-й раунд. Началась драка. Охранники и полиция удерживали Тайсона, который бил всех подряд, пытаясь подойти к Холифилду. Охрана прекратила беспорядки на ринге. Тайсон был дисквалифицирован. В результате укуса боксерская лицензия Тайсона была отменена Атлетической комиссией штата Невада, и он был оштрафован на 3 млн долларов плюс судебные издержки, но 18 октября 1998 года комиссия проголосовала за восстановление боксерской лицензии Тайсона. Бой получил статус "событие года" по версии журнала "The Ring". 16 октября 2009 года на шоу Опры Уинфри Тайсон извинился перед Холифилдом. Холифилд принял извинения.