Постол и Рамирес впервые встретились перед боем (Видео)

Бывший чемпион мира Виктор Постол и обладатель поясов по версиям WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Рамирес впервые встретились лицом к лицу перед субботним боем. Напомним, поединок Постола и Рамиреса состоится 29-го августа в Лас-Вегасе. На кону будут чемпионские пояса американца. Из-за коронавируса бой переносили дважды. Сперва поединок должен был состояться 1-го февраля в Китае, а затем 9-го мая в Калифорнии.